Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин

Карантин в Украине в конце апреля могут ослабить, при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробнее о решении Кабмина - в материале РБК-Украина.

Так, Шмыгаль анонсировал такие шаги:

правительство продолжает усиливать меры по защите внешних границ и в соответствии с решением правительства, остается работать только 21 пункт пропуска на госгранице.

вводится обязательная обсервациям на 14 дней для всех лиц, которые будут прибывать в Украину.

для всех лиц, которые будут прибывать в Украину. запрещается передвигаться по улицам группами более двух человек , кроме случая сопровождения детей.

, кроме случая сопровождения детей. правительство призывает воздержаться от шашлыков и прогулок в парках на ближайшие 3-4 недели .

. Шмыгаль заявил, что Украина не может позволить себе не работать полгода, или 2-3 месяца. По расчетам Кабмина, через три недели те, кто сейчас заболел коронавирусом, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться.

если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля может начаться постепенное ослабление карантинных мероприятий . Этот процесс будет происходить в несколько этапов: на работу пойдут люди трудоспособного возраста и параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта, это позволит с начала мая начать рестарт экономики, но это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

. Этот процесс будет происходить в несколько этапов: и параллельно это позволит с начала мая начать рестарт экономики, но это не означает ослабление других карантинных мероприятий. поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ​​ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать. Все будут обязаны носить маски и соблюдать карантин.

для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен.

Карантин в Украине

Карантин в Украине введен с 12 марта и изначально сроком его окончания было 3 апреля, однако, из-за распространения коронавируса Кабмин продлил срок действия ограничений до 24 апреля. На данный момент в стране закрыты все развлекательные заведения, кафе, рестораны, театры. Закрыты рынки и введено ограничение в работу общественного транспорта. В частности, в Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро. Кроме того, закрыты ТРЦ, работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и АЗС.