Місяць без прогулянок і можливе послаблення карантину: що пропонує Кабмін

В кінці квітня може розпочатися поступове послаблення карантину
Карантин в Україні в кінці квітня можуть послабити, за умови зниження захворюваності на коронавірус. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Детальніше про рішення Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.
Так, Шмигаль анонсував такі кроки:
- уряд продовжує посилювати заходи щодо захистів зовнішніх кордонів і відповідно до рішення уряду, залишається працювати лише 21 пункт пропуску на держкордоні.
- вводиться обов'язкова обсервація на 14 днів для всіх осіб, які будуть прибувати в Україну.
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забороняється пересуватися по вулицях групами більше ніж двоє осіб, крім випадку супроводу дітей.
- уряд закликає утриматися від шашликів і прогулянок у парках на найближчі 3-4 тижні.
- Шмигаль заявив, що Україна не може дозволити собі не працювати півроку, чи 2-3 місяці. За розрахунками Кабміну за три тижні ті, хто зараз захворів на коронавірус, мають одужати, а введені обмеженя завадять хворобі поширюватися.
- якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня може розпочатися поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватися у кілька етапів: на роботу підуть люди працездатного віку і паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту, це дозволить з початку травня почати рестарт економіки, але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів.
- оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти. Всі будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину.
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для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.
Карантин в Україні
Карантин в Україні введено з 12 березня і спочатку терміном його закінчення було 3 квітня, проте, через поширення коронавірусу Кабмін продовжив термін дії обмежень до 24 квітня. На даний момент в країні закриті всі розважальні заклади, кафе, ресторани, театри. Закрито ринки і введено обмеження в роботу громадського транспорту. Зокрема, в Києві, Харкові та Дніпрі закрито метро. Крім того, закриті ТРЦ, працюють тільки продуктові магазини, аптеки, банки і АЗС.