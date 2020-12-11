ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За місяць КПВВ на Донбасі перетнули понад 40 тисяч осіб

Донбас , П'ятниця 11 грудня 2020 05:45
За місяць КПВВ на Донбасі перетнули понад 40 тисяч осіб
Фото: перетин КПВВ на Донбасі (dpsu)
Автор: Даша Харченко

З 10 листопада контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі перетнули майже 43 тисячі осіб. Проте відновлення пропуску через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів залишається заблокованим російськими окупантами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Крім наявних раніше контрольних пунктів, мали розпочати роботу два нових -"Золоте" та "Щастя". Проте відновлення пропуску блокують бойовики.

"Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати на тимчасово окуповану територію України через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар’їнка". До КПВВ "Гнутове" охочі перетнути лінію розмежування так і не прибували. Загалом, на всіх дорожніх коридорах окупанти не допустили на тимчасово окуповану територію України 137 осіб та 15 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники додають, що фактично пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", а рух через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

Раніше заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, скільки звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України надіслали в Міжнародний кримінальний суд. Звернення стосуються не тільки Донбасу.

Крім того, Мамедов заявляв, що статус воєнного злочинця через події на Донбасі можуть отримати більш ніж 100 людей. Прокурори вже оголосили про підозру більш ніж 50 людям.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Донбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся