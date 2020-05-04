Место сдачи ВНО можно изменить в случае расстояния в 150 км от учебного заведения

Место сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году можно будет изменить в случае расстояния в 150 км от учебного заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Как сообщается, такая возможность будет предоставляться с 6 по 18 мая

"Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, специального и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учреждения образования, могут иметь неудобства с доездом в населенный пункт, указанный ими ранее во время регистрации. Поэтому мы даем им возможность пройти тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Изменить место сдачи ВНО можно, обратившись к руководителю своего учреждения образования и указав место своего пребывания во время прохождения сессии ВНО. Руководители учреждений образования должны внести изменения в регистрационных данных.

Подробная информация относительно процедуры изменения места составления ВНО размещена в “Кабинете руководителя заведения образования” на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, ранее в Минобразования изменили условия подачи документов абитуриентам. Теперь контрактники смогут подать вступительные документы дистанционно.

Также РБК-Украина писало, что сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за ВНО. При этом часть вступительной кампании планируют провести дистанционно.