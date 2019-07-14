Место голосования изменили почти 200 тыс. избирателей

Почти 200 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 13 июля правом временно изменить место голосования воспользовались 198 747 избирателей.

Наибольшее количество граждан изменило место голосования в Донецкой области (25 356 человек) и в Киеве (21 863 человек). Меньше всего - в Черновицкой области (1 457 человек).

Срок для изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает 15 июля.

Ранее сообщалось, что органы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) будут работать на выходных 13-14 июля 2019 для обеспечения возможности временного изменения места голосования на внеочередных выборах в Раду.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение перепечатать бюллетени для 5 избирательных округов в связи с изменением состава кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду.