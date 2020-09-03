На местных выборах важно доверие между обществом и политиком, - эксперт

Местная кампания отличается от общенациональной тем, что выбирая мэра или депутата районного совета, избиратель хочет понимать за кого голосует. На местах "играет элемент доверия между обществом и политиком".

Об этом заявил политический эксперт Владимир Цыбулько на странице в Facebook.

"Если поход на парламент - это в большей степени игра в смыслы и высокие материи, где электорату рисуют мнимые прогрессивные преобразования концепции развития общества и политики, то выборы на местах больше о том, кто эти идеи будет делать своими руками", - отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что на местах политик приобретает новых сторонников исключительно благодаря прямому общению с людьми. Один из последних примеров подобной стратегии, по его словам, является решение бизнесмена Андрея Пальчевского поехать в регионы представлять свою команду.

"Он декларировал всеукраинские амбиции и подтверждает серьезность этих намерений прямыми действиями. В то же время кроме прямых электоральных дивидендов от знакомства своих кандидатов с людьми, Пальчевский запускает и другой важный фактор избирательного процесса - живой коммуникации со своим избирателем. Никто не отменял любимый тезис американских политтехнологов о том, что количество пожатых рук во время кампании равноценно конвертируются в количество голосов в день выборов", - резюмирует эксперт.

Напомним, политическая сила "Победа Пальчевского", лидером которой стал Андрей Пальчевский, была зарегистрирована 1 июля.

На днях в политсиле заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.