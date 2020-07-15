Местные выборы 2020: в ЦИК назвали основные проблемы

В Центральной избирательной комиссии назвали наиболее проблемные вопросы, которые могут нести риски во время проведения местных выборов 25 октября. Среди таких - промедление с внесением изменений в избирательное законодательство и возможное непринятие решения об образовании новых районов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Там отметили, что подготовка к местным выборам происходит в уникально сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности.

"Это обусловлено принятием нового Избирательного кодекса, которым предусмотрено, в частности, проведение местных выборов на основе новых избирательных систем, в условиях карантинных ограничений и с непрогнозированностью эпидемиологической ситуации осенью, проблемами финансирования, незавершенностью реформы административно-территориального устройства и внесением изменений в Избирательный кодекс Украины", - говорится в сообщении.

В ЦИК заявили, что административно-территориальные и нормативно-правовые коллизии создают ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для самих избирателей.

"Рассинхронизованность принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесение изменений в Избирательный кодекс могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам", - считают в ЦИК.

Отмечается необходимость принятия законопроекта о внесении изменений к некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (проект закона № 3485). В ЦИК говорят, что промедление с голосованием может также сделать невозможным подготовку к выборам.

"Кроме того, в случае непринятия решения об образовании новых районов, крайне необходимо будет вносить коррективы, в частности, в избирательное законодательство, поскольку согласно решению правительства отдельные новосозданные общины относятся согласно действующему административно-территориальному устройству к разным районам, что повлечет значительные проблемы в отношении проведения выборов в районные советы, поскольку организационно невозможно будет отнести территорию таких общин к конкретному району", - аргументируют специалисты.

По их мнению, это обусловит неопределенность во время создания округов, организации голосования, транспортировки избирательной документации, установления итогов и результатов голосования в таких общинах и районах.

Напомним, сегодня Верховная рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.

Депутаты также поддержали закон, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин.

Постановление о новом делении на районы парламент должен рассмотреть завтра, 16 июля; в "Слуге народа" допускают провал голосования.