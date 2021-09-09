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Местные власти призвали обеспечить договора на поставку газа коммунальным предприятиям

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 19:53
Местные власти призвали обеспечить договора на поставку газа коммунальным предприятиям Фото: местные власти призвали позаботиться о договорах на поставку газа коммунальным предприятиям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Тарифы на тепло нужно повышать на 50-60%, чтобы довести их до экономически обоснованного уровня, однако население осилить такое подорожание вряд ли сможет. Поэтому существует другой вариант - рост платежек за тепло в пределах 10% с компенсацией разницы в тарифах для коммунальных предприятий из местных бюджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью LB.ua "Теплый прием".

"Тогда центральный бюджет, в свою очередь, сможет сконцентрироваться на финансировании программ модернизации теплового хозяйства. Вторым важным направлением для подготовки к зиме является активизация местных органов власти для обеспечения правовых оснований для заключения договоров на поставку газа коммунальным предприятиям", - говорится в статье.

В материале также отмечается, что многие ТКЭ, согласно уставу, не могут подписывать договоры на определенную сумму без согласия местных советов.

"Например, в Одесской и Харьковской областях за полтора месяца до начала отопительного сезона только треть предприятий работает с "Нафтогаз Трейдингом". Пусть еще 15-20% нашли другого поставщика. А что думает другая половина, пока не понятно", - отмечается в статье.

По мнению авторов материала, в результате существуют риски, что из-за такой медлительности коммунальные теплоэнергетики будут без газа до начала отопительного периода. И это - несмотря на совещания по подготовке к зиме, которые проводятся в областях и городах по несколько раз в неделю.

"Судя по всему, многие производители тепла заняли выжидательную тактику. Расчет прост - довести ситуацию до предела и поставить правительство перед выбором: либо оставить людей без тепла, или позволить отбирать газ без гарантий оплаты. В идеале - вернуть ПСО, когда "Нафтогаз" будет обязан осуществлять поставки и даже через суд не может вернуть долги неплательщиков", - резюмирует издание.

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