Местные власти не обязаны предупреждать об ужесточении карантина за неделю, - Радуцкий

В Украине местные власти не обязаны оповещать заранее об ужесточении карантина. Эта норма действует только для Кабинета министров.
Об этом заявил народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю до старта действует только для действий правительства.
"Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого постановления не принимали", - сказал депутат.
Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада своим постановлением обязала Кабинет министров объявлять об изменениях в карантине за неделю до введение в действие новых норм.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве вводят жесткий карантин с 20 марта и минимум до 9 апреля. В городе закрывают места проведения массовых мероприятий, также запрещено проведение спортивных соревнований со зрителями, школы переведены на дистанционку уже с сегодня.