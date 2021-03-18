RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Місцева влада не зобов'язана попереджати про посилення карантину за тиждень, - Радуцький

Автор: Роман Тверденко

В Україні місцева влада не зобов'язана повідомляти заздалегідь про посилення карантину. Ця норма діє лише для Кабінету міністрів.

Про це заявив народний депутат Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що норма про попередження про посилення карантину за тиждень до старту діє тільки для дій уряду.

"Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такого рішення не приймали", - сказав депутат.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Верховна рада своєю постановою зобов'язала Кабінет міністрів оголошувати про зміни в карантині за тиждень до введення в дію нових норм.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві вводять жорсткий карантин з 20 березня і мінімум до 9 квітня. В місті закривають місця проведення масових заходів, також заборонено проведення спортивних змагань з глядачами, школи переведені на дистанционку вже сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусКарантин
Читайте також
В РНБО заявили про необхідність оновити протокол лікування коронавірусу
Посилення карантину у Києві та Львові: як курсуватимуть поїзди
Прогноз погоди