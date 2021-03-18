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Местные власти не обязаны предупреждать об ужесточении карантина за неделю, - Радуцкий

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 15:41
Местные власти не обязаны предупреждать об ужесточении карантина за неделю, - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Украине местные власти не обязаны оповещать заранее об ужесточении карантина. Эта норма действует только для Кабинета министров.

Об этом заявил народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю до старта действует только для действий правительства.

"Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого постановления не принимали", - сказал депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада своим постановлением обязала Кабинет министров объявлять об изменениях в карантине за неделю до введение в действие новых норм.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве вводят жесткий карантин с 20 марта и минимум до 9 апреля. В городе закрывают места проведения массовых мероприятий, также запрещено проведение спортивных соревнований со зрителями, школы переведены на дистанционку уже с сегодня.

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