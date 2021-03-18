Местные власти не обязаны предупреждать об ужесточении карантина за неделю, - Радуцкий

В Украине местные власти не обязаны оповещать заранее об ужесточении карантина. Эта норма действует только для Кабинета министров.

Об этом заявил народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю до старта действует только для действий правительства.

"Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого постановления не принимали", - сказал депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада своим постановлением обязала Кабинет министров объявлять об изменениях в карантине за неделю до введение в действие новых норм.