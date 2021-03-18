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Місцева влада не зобов'язана попереджати про посилення карантину за тиждень, - Радуцький

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 15:41
Місцева влада не зобов'язана попереджати про посилення карантину за тиждень, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні місцева влада не зобов'язана повідомляти заздалегідь про посилення карантину. Ця норма діє лише для Кабінету міністрів.

Про це заявив народний депутат Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що норма про попередження про посилення карантину за тиждень до старту діє тільки для дій уряду.

"Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такого рішення не приймали", - сказав депутат.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Верховна рада своєю постановою зобов'язала Кабінет міністрів оголошувати про зміни в карантині за тиждень до введення в дію нових норм.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві вводять жорсткий карантин з 20 березня і мінімум до 9 квітня. В місті закривають місця проведення масових заходів, також заборонено проведення спортивних змагань з глядачами, школи переведені на дистанционку вже сьогодні.

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