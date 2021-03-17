Местные бюджеты получат 1,5 млрд гривен акциза от топлива

Кабинет министров урегулировал вопрос зачисления в местные бюджеты части акцизного налога с импортного и произведенного в Украине топлива. Органы местной власти получат 1,5 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, средства от акцизного налога, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам громад в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления.

"А далее 13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будет поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории", - говорится в сообщении.