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Місцеві бюджети отримають 1,5 млрд гривень акцизу від пального

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів врегулював питання зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з імпортного та виробленого в Україні пального. Органи місцевої влади отримають 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, кошти з акцизного податку, накопичені з 1 січня цього року, мають бути розподілені по бюджетах громад у двотижневий термін із дня набрання чинності відповідної постанови.

"А далі 13,44% акцизу від пального автоматично та безперебійно надходитимуть до бюджетів, виходячи з обсягів реалізованого пального на відповідній території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні Верховна рада України прийняла в другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках державного бюджету на 2021 рік.

У залі нардепи схвалили і норму, яка повернула місцевому самоврядуванню частку від акцизу на паливо. Вона передбачає, що у 2021 році 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.

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Новини України Кабінет Міністрів Українитопливоакциз
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