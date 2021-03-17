Місцеві бюджети отримають 1,5 млрд гривень акцизу від пального

Кабінет міністрів врегулював питання зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з імпортного та виробленого в Україні пального. Органи місцевої влади отримають 1,5 млрд гривень.

Як зазначили в прес-службі, кошти з акцизного податку, накопичені з 1 січня цього року, мають бути розподілені по бюджетах громад у двотижневий термін із дня набрання чинності відповідної постанови.

"А далі 13,44% акцизу від пального автоматично та безперебійно надходитимуть до бюджетів, виходячи з обсягів реалізованого пального на відповідній території", - йдеться в повідомленні.