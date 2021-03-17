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Местные бюджеты получат 1,5 млрд гривен акциза от топлива

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 15:38
Местные бюджеты получат 1,5 млрд гривен акциза от топлива Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров урегулировал вопрос зачисления в местные бюджеты части акцизного налога с импортного и произведенного в Украине топлива. Органы местной власти получат 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, средства от акцизного налога, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам громад в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления.

"А далее 13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будет поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре Верховная рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 год.

В зале нардепы одобрили и норму, которая вернула местному самоуправлению часть от акциза на топливо. Она предусматривает, что в 2021 году 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине топлива и 13,44% акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию горючего зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически.

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