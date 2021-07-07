На месте крушения самолета на Камчатке нашли тела девяти погибших, их извлекают из воды
На Камчатке (РФ) начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26. На месте авиакатастрофы обнаружили девять тел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.
Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива.
"Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", - сказали в администрации.
Всего на борту самолета было 28 человек.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26.
Вчера утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.
РБК-Украина писало, что в России назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке.