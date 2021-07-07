На месте крушения самолета на Камчатке нашли тела девяти погибших, их извлекают из воды

На Камчатке (РФ) начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26. На месте авиакатастрофы обнаружили девять тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива.

"Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", - сказали в администрации.

Всего на борту самолета было 28 человек.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26.