На місці аварії літака на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих, їх витягують з води
На Камчатці (РФ) почали витягувати з води тіла загиблих під час аварії літака Ан-26. На місці авіакатастрофи виявили дев'ять тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Для впізнання загиблих, ймовірно, знадобиться генетична експертиза. Наразі пошукові роботи тривають.
Рятувальники та волонтери шукатимуть тіла загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 до припливу.
"Пошукові роботи вестимуться до початку припливу о 18 годині. Транспортувати тіла будуть в Палану, все для впізнання тут є. Очікується приліт судмедекспертів", - сказали в адміністрації.
Всього на борту літака було 28 осіб.
Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що в регіоні оголошено триденну жалобу у зв'язку з авіакатастрофою літака Ан-26.
Вчора вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.
РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.