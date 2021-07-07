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На місці аварії літака на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих, їх витягують з води

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Середа 07 липня 2021 08:36
На місці аварії літака на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих, їх витягують з води Фото: на Камчатці з води дістали тіла дев'яти загиблих (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

На Камчатці (РФ) почали витягувати з води тіла загиблих під час аварії літака Ан-26. На місці авіакатастрофи виявили дев'ять тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Для впізнання загиблих, ймовірно, знадобиться генетична експертиза. Наразі пошукові роботи тривають.

Рятувальники та волонтери шукатимуть тіла загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 до припливу.

"Пошукові роботи вестимуться до початку припливу о 18 годині. Транспортувати тіла будуть в Палану, все для впізнання тут є. Очікується приліт судмедекспертів", - сказали в адміністрації.

Всього на борту літака було 28 осіб.

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що в регіоні оголошено триденну жалобу у зв'язку з авіакатастрофою літака Ан-26.

Вчора вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.

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