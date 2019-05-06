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На місці аварійної посадки лайнера в Шереметьєво знайшли "чорні скриньки"

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 09:57
На місці аварійної посадки лайнера в Шереметьєво знайшли "чорні скриньки"
Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

Розшифровка може зайняти від двох тижнів до місяця

У аеропорту Шереметьєво (РФ) знайдені обидві "чорні скриньки" аварійного Superjet, вони в нормальному стані. Про це повідомляють росЗМІ.

Як наголошується, розшифровка може зайняти від двох тижнів до місяця.

"Виявлені і передані фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК) для розшифровки обидва бортові самописці - мовний і параметричний. Їх стан прийнятний для розшифровки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора після вильоту лайнера авіакомпанії "Аерофлот" екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував в Шереметьєво на екстрену посадку. При посадці у літака загорілися двигуни і зламались стійки шасі. В результаті катастрофи загинула 41 людина.

Також повідомлялося, що в літак під час польоту вдарила блискавка, через що пропав радіозв'язок. Попадання блискавки на умовах анонімності підтвердив і один з членів екіпажу. За попередніми даними, займання почалося після того, як літак зіткнувся із землею під час посадки і зламав задню стійку шасі.

Під час пожежі літака в Шереметьєво загинула 41 людина СК Росії повідомив про 13 загиблих під час пожежі літака в Шереметьєво
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