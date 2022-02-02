Местами снег и до +5 днем: какой будет погода завтра

Погода в регионах

На западе преимущественно снег, без осадков только в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях. Днем от -3 до +1, ночью от -1 до -5.

На севере тоже ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -5. В центральной части мокрый снег, днем от 0 до +3, ночью от -4 до +1. Без осадков в Черкасской и Кировоградской областях.

На востоке днем от +1 до +4, ночью от -1 до +2. В южных регионах местами мокрый снег с дождем, днем от +2 до +5, ночью от -1 до +5.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице Украины завтра ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве