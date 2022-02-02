Местами снег и до +5 днем: какой будет погода завтра

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет преимущественно снежной, местами ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется до +5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
На западе преимущественно снег, без осадков только в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях. Днем от -3 до +1, ночью от -1 до -5.
На севере тоже ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -5. В центральной части мокрый снег, днем от 0 до +3, ночью от -4 до +1. Без осадков в Черкасской и Кировоградской областях.
На востоке днем от +1 до +4, ночью от -1 до +2. В южных регионах местами мокрый снег с дождем, днем от +2 до +5, ночью от -1 до +5.
Фото: погода в регионах
В столице Украины завтра ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Киеве
Напомним, ранее сообщалось, что туристам в Карпатах рекомендуют воздержаться от походов в горы из-за ухудшения погоды.
Также РБК-Украина публиковало прогноз погоды на последний месяц зимы.