Місцями морозно, але сухо: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

На всій території України до кінця цього місяця протримається суха погода. Подекуди вночі буде морозно до -4, а вдень температура сягатиме і +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

29 жовтня

У п'ятницю в західних областях температура повітря становитиме вдень +14 +17, а вночі коливатиметься від -1 до +6.

На півночі країни вдень синоптики прогнозують вдень +11 +14, вночі +5 +8.

У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13, вночі +5 +8 градусів.

На півдні вдень температура повітря становитиме +12 +15, а вночі +5 +8.

У центральних областях +11 +14 вдень, а вночі температура повітря становитиме +5 +9.

У столиці в п'ятницю стовпчики термометра вдень покажуть +12 +14, а вночі +7 +9.

30 жовтня

У суботу на заході країни температура повітря вдень становитиме +14 +17, а вночі впаде до +3 +5.

На півночі країни вдень прогнозується до +12 +14, а вночі +1 +5.

У східних областях стовпчики термометра покажуть +12 +14, вночі впадуть до +1 +4.

На півдні синоптики прогнозують вдень +13 +15, а вночі до +4 +8.

У центральних областях температура підніметься до +11 +14 вдень, а вночі знизиться до +1 +5.

У столиці в суботу очікується до +12 +14 вдень, вночі +3 +5 градусів.

31 жовтня

У неділю в західних областях температура повітря становитиме +13 +16 вдень, а вночі знизиться до -2 +4.

На півночі країни синоптики прогнозують вдень +10 +13, а вночі від 0 до +3.

У східних областях стовпчики термометра вдень піднімуться до +11 +14, а вночі впадуть до -4 +3.

На півдні країни очікується до +11 +15 градусів вдень, а вночі до +4 +7.

У центральних областях синоптики обіцяють вдень до +10 +13, а вночі від -2 до +3.

У столиці в неділю стовпчики термометра покажуть вдень +10 +12, а вночі +2 +4.