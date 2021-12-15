Местами дожди и снег: прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 15 декабря, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня днем в центре, на западе и севере существенных осадков не ожидается. Скорость ветра в регионах составит до 5-10 метров в секунду.

В западных областях температура воздуха днем будет находиться в пределах от +1 до +2 градусов. В северных и центрах регионах прогнозируют от -1 до +1.

В восточных областях днем пройдут дожди с мокрым снегом. Температура днем составит от 0 до +4 градусов.

На юге синоптики ожидают дожди в Николаевской и Херсонской областях, а также Крыму. Днем воздух в регионе прогреется от +2 до +7 градусов.

Фото: погода в Украине 15 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

Сегодня днем в столице существенные осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют в Киеве ветер от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве днем составит от 0 до +2.

Фото: погода в Киеве 15 декабря (meteo.gov.ua)