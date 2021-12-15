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Місцями дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Київ, Середа 15 грудня 2021 06:00
Місцями дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: дощі і сніг 15 грудня накриють частину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 15 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від -1 до +7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні вдень у центрі, на заході та півночі істотних опадів не очікується. Швидкість вітру в регіонах складе до 5-10 метрів в секунду.

У західних областях температура повітря вдень буде перебувати в межах від +1 до +2 градусів. У північних і центрах регіонах прогнозують від -1 до + 1.

У східних областях вдень пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура вдень становитиме від 0 до +4 градусів.

На півдні синоптики очікують дощі в Миколаївській та Херсонській областях, а також Криму. Вдень повітря в регіоні прогріється від + 2 до +7 градусів.

Місцями дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні 15 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

Сьогодні вдень у столиці суттєві опади не очікуються. Синоптики прогнозують у Києві вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вдень становитиме від 0 до +2.

Місцями дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодніФото: погода в Києві 15 грудня (meteo.gov.ua)

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Погода в Україні Гідрометцентр
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