Местами дожди и похолодание на западе: какой будет погода на выходных

В Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Местами будут небольшие дожди, на западе похолодает.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 24 октября

В субботу небольшие дожди накроют западные и северные области Украины. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от +13 до +16 градусов днем, в Волынской области +12+14. Ночью ожидается +6+9 градусов, на Закарпатье до +10.

В центре и на востоке Украины воздух прогреется до +14+17 градусов днем, ночью +7+10 градусов. На юге страны сохранится теплая погода - днем ожидается +18+20 градусов, ночью +10+12.

Прогноз на 25 октября

В воскресенье на большей части Украины будет сухо. Небольшие дожди возможны на Донбассе, а также в Харьковской области.

Температура воздуха на западе опустится до +9+13 градусов днем, на Закарпатье +13+15. Ночью термометры покажут +6+9 градусов. В центральных и Сумской областях будет +12+15 градусов, ночью +6+9. В Черниговской области столбики термометров будут в районе +10+12 днем, +7+9 ночью. В Харьковской, Запорожской областях и на Донбассе температура воздуха прогреется до +14+17 градусов днем, ночью +7+10. На юге страны ожидают +15+18 тепла днем, ночью +10+12.

Ранее РБК-Украина писало, что в восточных и южных регионах 24 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также сообщалось, что недавно синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время в некоторых областях возможны заморозки, а в горах выпадет снег.