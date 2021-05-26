Местами дожди и грозы и потепление до +27: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Дожди и грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях, в Черновицкой на протяжении всего дня и Ивано-Франковской ночью - дожди. На остальное территории страны буде сухо.

Температура воздуха в западных регионах составит +19+21 днем, в Тернопольской области до +22, ночью +11+13. В центре, на севере и востоке Украины днем столбики термометров покажут +22+26 градусов, ночью +12+14. На юге страны температура будет колебаться - +22+24 в Одесской, +24+26 в Николаевской и +25+27 в Херсонской областях.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь с грозами. При этом днем будет тепло +20+22 градуса, ночью +12+14.