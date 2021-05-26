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Місцями дощі та грози та потепління до +27: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в середу, 26 травня, очікується тепла, переважно суха погода. Дощі та грози спостерігатимуться лише в частині країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі та грози очікуються у Київській, Житомирській, Вінницькій та Чернігівській областях, у Чернівецькій протягом усього дня та Івано-Франківській Вночі - дощі. На решту території країни буде сухо.

Температура повітря в західних регіонах становитиме +19 +21 вдень, у Тернопільській області до +22, вночі+11 + 13. У центрі, на півночі та сході України вдень стовпчики термометрів покажуть +22+26 градусів, вночі +12+14. На півдні країни температура коливатиметься - +22+24 в Одеській, +24+26 в Миколаївській і +25+27 в Херсонській областях.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується дощ з грозами. При цьому вдень буде тепло +20 +22 градуси, вночі+12 + 14.

Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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