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Местами дожди, а днем до +19: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Суббота 23 октября 2021 10:00
Местами дожди, а днем до +19: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине 23 октября будет теплой, но местами с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 октября на востоке и юге страны ожидаются дожди в течение суток. На остальных территориях - ясная и сухая погода, днем температура поднимется до +19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе столбики термометра днем покажут +10 +14, а ночью упадут до +3 +6, без осадков.

В северных областях температура воздуха днем составит +12 +14, а ночью +4 +7, осадков не прогнозируется.

На востоке страны в течение суток ожидаются незначительные дожди, температура воздуха будет достигать днем +13 +17 градусов, а ночью упадет до +6 +11.

В южных областях также прогнозируют дожди, которые продержатся в течение всех суток. Столбики термометра днем поднимутся до +15 +19, а ночью покажут +9 +12.

В центральных областях сухо и ясно. Днем температура воздуха составит +12 +15, а ночью +12 +15 градусов.

Местами дожди, а днем до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут +12 +14, а ночью упадут до +5 +7.

Местами дожди, а днем до +19: какой будет погода в Украине сегодня

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Погода в Украине Укргидометцентр
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