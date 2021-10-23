Местами дожди, а днем до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 23 октября на востоке и юге страны ожидаются дожди в течение суток. На остальных территориях - ясная и сухая погода, днем температура поднимется до +19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе столбики термометра днем покажут +10 +14, а ночью упадут до +3 +6, без осадков.

В северных областях температура воздуха днем составит +12 +14, а ночью +4 +7, осадков не прогнозируется.

На востоке страны в течение суток ожидаются незначительные дожди, температура воздуха будет достигать днем +13 +17 градусов, а ночью упадет до +6 +11.

В южных областях также прогнозируют дожди, которые продержатся в течение всех суток. Столбики термометра днем поднимутся до +15 +19, а ночью покажут +9 +12.

В центральных областях сухо и ясно. Днем температура воздуха составит +12 +15, а ночью +12 +15 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут +12 +14, а ночью упадут до +5 +7.