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Місцями дощі, а вдень до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Субота 23 жовтня 2021 10:00
Місцями дощі, а вдень до +19: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 23 жовтня буде теплою, але місцями з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 жовтня на сході та півдні країни очікуються дощі протягом доби. На решті територій - ясна та суха погода, вдень температура підніметься до +19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході стовпчики термометра вдень покажуть +10 +14, а вночі впадуть до +3 +6, без опадів.

У північних областях температура повітря вдень становитиме +12 +14, а вночі +4 +7, опадів не прогнозується.

На сході країни протягом доби очікуються незначні дощі, температура повітря сягатиме вдень +13 +17 градусів, а вночі впаде до +6 +11.

У південних областях також прогнозують дощі, які протримаються протягом усієї доби. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +15 +19, а вночі покажуть +9 +12.

У центральних областях сухо та ясно. Вдень температура повітря становитиме +12 +15, а вночі +12 +15 градусів.

Місцями дощі, а вдень до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, але без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть +12 +14,а вночі впадуть до +5 +7.

Місцями дощі, а вдень до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

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Погода в Україні Укргидометцентр
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