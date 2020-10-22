Местами дождь, но без похолодания: прогноз погоды на выходные

В большинстве регионов Украины в пятницу и в выходные дни сохранится сухая и довольно теплая погода. На западе и севере в субботу пройдут дожди, а в воскресенье - в восточных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

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Во всех регионах Украины в пятницу сохранится сухая погода, преимущественно солнечная. Температура на западе днем будет колебаться от +14 до +17, на севере - от +15 до +18, в центре - от +16 до +19, на юге - от +17 до +22, на востоке - от +16 до +18. Ночью температура по стране от +5 до +11.

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В субботу в западных и северных областях Украины пройдут небольшие дожди. В остальных регионах останется сухая и преимущественно ясная погода. Температура днем на западе от +12 до +16, на севере - от +12 до +16, в центре - от +14 до +18, на юге - от +18 до +21, на востоке - от +14 до +17. Ночью температура от +6 до +12.

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В день местных выборов на западе Украины будет вновь сухо и солнечно, а вот на востоке пройдут небольшие дожди. В некоторых областях будет облачно. Температура на западе днем от +11 до +15, на севере - от +10 до +14, в центре - от +12 до +16, на юге - от +15 до +19, на востоке - от +14 до +17. Ночью температура от +6 до +12.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах. Объявлен штормовой ветер.