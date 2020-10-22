ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Карпаты, Четверг 22 октября 2020 09:15
В Карпатах объявили штормовое предупреждение
Фото: Карпаты (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В Карпатах объявлен штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В течение суток 22 января на на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/сек.

Вчера на г. Поп Иван Черногорский было облачно с прояснениями, ветер юго-западный 13 м/с., температура воздуха -4.

Напомним, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода в ближайшие три дня. Незначительные осадки ожидаются лишь в западных и северных областях.

Недавно синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время в некоторых областях возможны заморозки, а в горах выпадет снег.

РБК-Украина писало, что 22-23 октября сохранится теплая погода, воздух прогреется до +20 на юге Украины.

Отметим, накануне в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Штормовое предупреждение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь