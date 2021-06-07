Помста не вдалася: СБУ показала, як екс-бойовик заклав вибухівку під авто військового розробника

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) у Сєвєродонецьку Луганської області попередили терористичний акт щодо провідного фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ. З'явилося відео, як екс-бойовик, що діяв на замовлення спецслужб РФ, закладає вибухівку під автівку.

"Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої "ЛНР", затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому" під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора він планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.

"Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ. Її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері", - йдеться в повідомленні.

Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі триває досудове слідство.