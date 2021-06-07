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Помста не вдалася: СБУ показала, як екс-бойовик заклав вибухівку під авто військового розробника

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Сєвєродонецьк, Понеділок 07 червня 2021 17:36
Помста не вдалася: СБУ показала, як екс-бойовик заклав вибухівку під авто військового розробника Фото: СБУ затримала екс-бойовика (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) у Сєвєродонецьку Луганської області попередили терористичний акт щодо провідного фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ. З'явилося відео, як екс-бойовик, що діяв на замовлення спецслужб РФ, закладає вибухівку під автівку.

Кадри оприлюднила прес-служба СБУ.

"Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої "ЛНР", затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому" під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора він планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.

"Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ. Її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері", - йдеться в повідомленні.

Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який намагався добути секретні дані щодо сучасної військової техніки для ЗС України. Шпигуном виявився працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва.

Сьогодні в Офісі генпрокурора повідомили, що у Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної служби безпеки Росії. Він, за версією слідства, планував скоїти теракт у Сєвєродонецьку.

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