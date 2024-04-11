Мессі не врятував "Інтер Маямі" від вильоту з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ: відео

Північна та Центральна Америка, Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Монтеррей" – "Інтер Маямі" – 3:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Вилучення: Альба, 78 (І, друга жовта картка)

"Смугасті" повели після кричущої помилки голкіпера флоридців Коллендера. Він фактично подарував м'яч у власному штрафному Васкесу. Нападник за кілька дотиків відправив сферу в протихід воротарю.

А в середині другої половини "Монтеррей" оформив ще два голи. Спершу Бертраме з півкола штрафного розкішно поклав під поперечину воріт "чапель". А ще за кілька хвилин Гальярдо головою замкнув м'який навіс того ж Бертраме.

Справи "Інтера Маямі" стали геть кепськими на 78-й хвилині. Альба заробив два "гірчичники" за три хвилини та пішов відпочивати достроково. Під завісу зустрічі флоридці лише спромоглися розмочити рахунок – Гомес головою переправив у кут навіс Мессі зі штрафного.

Отже, "Інтер Маямі" завершив виступи в континентальному турнірі. Тепер підопічні Херардо Мартіно зосередяться на виступах у МЛС. Там статистика "чапель" наразі посередня – 12 очок за вісім турів (3 перемоги, 3 нічиї, 2 поразки).