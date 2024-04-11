UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мессі не врятував "Інтер Маямі" від вильоту з Кубка чемпіонів КОНКАКАФ: відео

Фото: Ліонель Мессі завершив перегони за трофеєм (twitter.com/Rayados)
Автор: Антон Федорців

Американський "Інтер Маямі" вдруге поступився мексиканському "Монтеррею" у чвертьфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Чемпіон світу Ліонель Мессі відзначився результативною передачею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Північна та Центральна Америка, Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Монтеррей" – "Інтер Маямі" – 3:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Вилучення: Альба, 78 (І, друга жовта картка)

 

 

"Смугасті" повели після кричущої помилки голкіпера флоридців Коллендера. Він фактично подарував м'яч у власному штрафному Васкесу. Нападник за кілька дотиків відправив сферу в протихід воротарю.

А в середині другої половини "Монтеррей" оформив ще два голи. Спершу Бертраме з півкола штрафного розкішно поклав під поперечину воріт "чапель". А ще за кілька хвилин Гальярдо головою замкнув м'який навіс того ж Бертраме.

Справи "Інтера Маямі" стали геть кепськими на 78-й хвилині. Альба заробив два "гірчичники" за три хвилини та пішов відпочивати достроково. Під завісу зустрічі флоридці лише спромоглися розмочити рахунок – Гомес головою переправив у кут навіс Мессі зі штрафного.

Отже, "Інтер Маямі" завершив виступи в континентальному турнірі. Тепер підопічні Херардо Мартіно зосередяться на виступах у МЛС. Там статистика "чапель" наразі посередня – 12 очок за вісім турів (3 перемоги, 3 нічиї, 2 поразки).

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Месси