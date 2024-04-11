RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Месси не спас "Интер Майами" от вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ: видео

Фото: Лионель Месси завершил гонку за трофеем (twitter.com/Rayados)
Автор: Антон Федорцив

Американский "Интер Майами" во второй раз уступил мексиканскому "Монтеррею" в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Чемпион мира Лионель Месси отличился результативной передачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Северная и Центральная Америка, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответные матчи

"Монтеррей" – "Интер Майами" – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Удаление: Альба, 78 (И, вторая желтая карточка)

 

 

"Полосатые" повели после вопиющей ошибки голкипера флоридцев Коллендера. Он фактически подарил мяч в собственной штрафной Васкесу. Нападающий за несколько касаний отправил сферу в противоход вратарю.

А в середине второй половины "Монтеррей" оформил еще два гола. Сначала Бертраме из полукруга штрафной роскошно уложил под перекладину ворот "цапель". А через несколько минут Гальярдо головой замкнул мягкий навес того же Бертраме.

Дела "Интера Майами" стали совсем плохи на 78-й минуте. Альба заработал два "горчичника" в течение трех минут и пошел отдыхать досрочно. Под занавес встречи флоридцы лишь смогли размочить счет – Гомес головой переправил в угол навес Месси со штрафного.

Итак, "Интер Майами" завершил выступления в континентальном турнире. Теперь подопечные Херардо Мартино сосредоточатся на выступлениях в МЛС. Там статистика "цапель" пока посредственная – 12 очков за восемь туров (3 победы, 3 ничьих, 2 поражения).

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси