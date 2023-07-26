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Мессі влаштував феєрію за "Інтер Маямі" в Кубку ліг США та Мексики

Фото: Ліонель Мессі та Роберт Тейлор забили по два голи (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі став співтворцем перемоги американського "Інтера Маямі" в матчі Кубка ліг проти "Атланти Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок ліг, група 10

"Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед" – 4:0

Голи: Мессі, 8, 22, Тейлор, 44, 53

Нереалізований пенальті: Альмада, 86 (АЮ)

Вилучення: Макві, 84 (ІМ, пряма червона картка)

"Чаплі" відкрили рахунок уже на 8-й хвилині. Бускетс передачею з глибини вивів Мессі віч-на-віч із воротарем, а "десятка" флоридців пробив у стійку та добив м'яч у сітку. А до середини тайму аргентинець оформив дубль.

На 22-й хвилині вперше спрацювала зв'язка Мессі з фіном Тейлором. Нападник віддав ліворуч партнеру в атаці "Інтера Маямі", а той повернув до центру штрафного майданчика. Туди увірвався чемпіон світу та в дотик відправив м'яч у сітку.

Добив гостей Тейлор дублем перед і після перерви. У першому випадку хавбек отримав пас Кремаскі та потужним ударом під поперечину забив із гострого кута. А в другій половині Мессі вивів його на оперативний простір, а фін пробив під дальню стійку – 4:0 у підсумку.

Із двома перемогами з двох можливих "Інтер Маямі" оформив вихід до плей-офф Кубка ліг. Там суперником "чапель" стане переможець групи 9, до якої потрапили "Г'юстон Динамо", "Орландо Сіті" та "Сантос Лагуна". Натомість 21 серпня Мессі вперше вийде на матч МЛС – проти "Шарлотта".

До слова, раніше Мессі дебютом за "Інтер Маямі" оновив рекорд футбольних трансляцій на ТБ Штатів.

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