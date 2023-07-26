Месси устроил феерию за "Интер Майами" в Кубке лиг США и Мексики

Кубок лиг, группа 10

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" – 4:0

Голы: Месси, 8, 22, Тейлор, 44, 53

Нереализованный пенальти: Альмада, 86 (АЮ)

Удаление: Макви, 84 (ИМ, прямая красная карточка)

"Чапли" открыли счет уже на 8-й минуте. Бускетс передачей из глубины вывел Месси один на один с вратарем, а "десятка" флоридцев пробил в штангу и добил мяч в сетку. А к середине тайма аргентинец оформил дубль.

На 22-й минуте впервые сработала связка Месси с финном Тейлором. Нападающий отдал налево партнеру в атаке "Интера Майами", а тот вернул в центр штрафной. Туда ворвался чемпион мира и в касание отправил мяч в сетку.

Добил гостей Тейлор дублем до и после перерыва. В первом случае хавбек получил пас Кремаски и мощным ударом под перекладину забил с острого угла. А во второй половине Месси вывел его на оперативное пространство, а финн пробил под дальнюю штангу – 4:0 в итоге.

С двумя победами из двух возможных "Интер Майами" оформил выход в плей-офф Кубка лиг. Там соперником "цапель" станет победитель группы 9, в которую попали "Хьюстон Динамо", "Орландо Сити" и "Сантос Лагуна". 21 августа Месси впервые выйдет на матч МЛС – против "Шарлотта".