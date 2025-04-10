Мессі вибив Смолякова з Кубка чемпіонів (відео)

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/4 фіналу, матч-відповідь

"Інтер Маямі" – "Лос-Анджелес" – 3:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Мессі, 35, 84, (пенальті), Аллен, 61 – Лонг, 9

Гості приїхали до Маямі, маючи у запасі мінімальну домашню перемогу. Вони ж відкрили рахунок і у грі-відповіді: вже на 9-й хвилині відзначився Лонг.

Невдовзі Мессі забив ударом зі штрафного поки голкіпер каліфорнійців Льоріс виставляв стінку. Однак гол не було зараховано – арбітри вказали, що удар був нанесений до свистка.

Та вже за кілька хвилин Мессі виправив ситуацію, відзначившись із гри та зрівнявши рахунок. Після перерви "Інтер" вийшов уперед завдяки помилці Льоріса на виході, а ближче до фінального свистка Мессі реалізував пенальті, призначений за гру рукою у штрафному.

Підсумковий рахунок двоматчевого протистояння — 3:2 на користь "Інтера", який тепер зіграє у півфіналі з канадським "Ванкувер Вайткепс".

Український захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков потрапив до заявки на гру, але провів весь матч на лаві запасних.