Месси установил рекорд по голам на групповом этапе Лиги чемпионов

Фото: Лионель Месси (facebook.com/fcbarcelona)

Аргентинец стал первым, кто забил 70 мячей

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в выездном матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0). Аргентинец не только помог своему клубу победить, но и установил очередной рекорд.

Об этом сообщается в Twitter главного клубного турнира Европы.

Капитан "сине-гранатовых" увеличил преимущество команды, забив с пенальти в добавленное время. Этот гол стал для него 70 на групповом этапе Лиги чемпионов. Ни один игрок не забил больше на этой стадии турнира.

group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

Всего Месси провел 145 матчей в Лиге чемпионов и забил 117 голов. Впрочем, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов остается форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который на данный момент сидит на карантине. На счету португальца 131 гол с учетом квалификации.

Напомним, Месси намеревался покинуть "Барселону" после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2: 8) прошлого сезона. Футболист хотел использовать опцию в контракте, что позволяет ему разорвать соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, который в текущем году сдвинулся через коронавирус.

Однако руководство клуба настаивало на том, что соответствующая опция в контракте уже не актуальна, поскольку она прошла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действующий еще один год. Клуб настаивал на 700 млн евро отступных, прописанных в договоре с игроком, в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

В итоге Месси заявил, что продолжит играть за эту команду, чтобы не начинать судебных разбирательств.