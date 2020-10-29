Мессі встановив рекорд за голами на груповому етапі Ліги чемпіонів

Фото: Ліонель Мессі (facebook.com/fcbarcelona)

Аргентинець став першим, хто забив 70 м'ячів

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у виїзному матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Ювентусом" (2:0). Аргентинець не тільки допоміг своєму клубу перемогти, але і встановив черговий рекорд.

Про це повідомляється в Twitter головного клубного турніру Європи.

Капітан "синьо-гранатових" збільшив перевагу команди, забивши з пенальті в компенсований час. Цей гол став для нього 70 на груповому етапі Ліги чемпіонів. Жоден гравець не забив більше на цій стадії турніру.

group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

Всього Мессі провів 145 матчів у Лізі чемпіонів і забив 117 голів. Втім, найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів залишається форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який на цей момент сидить на карантині. На рахунку португальця 131 гол з урахуванням кваліфікації.

Нагадаємо, Мессі влітку мав намір покинути "Барселону".

Однак керівництво каталонського клубу зайняло жорстку позицію і відмовилося відпускати футболіста менш ніж за 700 млн євро, прописаних у договорі з гравцем, що в більш ніж в три рази перевищує суму найдорожчого трансферу в історії футболу.

У підсумку Мессі заявив, що продовжить грати за цю команду, щоб не починати судових розглядів.