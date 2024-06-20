Мессі та компанія кидають виклик Європі: розклад, прогноз і де дивитися Копа Амеріка-2024

У ніч проти п'ятниці в американській Атланті розпочнеться 48-й розіграш Кубка Америки. Цьогоріч КОНМЕБОЛ узяв у співорганізатори турніру КОНКАКАФ, тож десятьом збірним Південної Америки складуть компаню 6 національних команд із Північної та Центрольної Америки. Господарем турніру стали Сполучені Штати. Турнір приймуть 14 американських міст від Санта-Клари в Каліфорнії до Іст-Резерфорда в Нью-Джерсі.

У матчі-відкритті збірна Аргентини розпочне захист титулу в протистоянні з Канадою. Прийме поєдинок 71-тисячна арена в штаті Джорджія. "Мерседес-Бенц Стедіум" ділять клуб НФЛ "Атланта Фелконс" і представник МЛС "Атланта Юнайтед". Стартовий свисток прозвучить о 03:00 за київським часом. Обидві команди змагатимуться в групі A, де їхніми суперниками також стануть збірні Чилі та Перу.

Загалом на Копа Амеріка-2024 сформували 4 квартети по чотири команди в кожному. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть в чвертьфінал турніру. Вічні фаворити змагань – Аргентина та Бразилія – раніше фіналу не зустрінуться. Вирішальний матч запланований на 14 липня і відбудеться в передмісті Маямі на "Хард Рок Стедіум" – домашній арені американсько-футбольних "Долфінс".

Де дивитися Копа Амеріка-2024

Українські вболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Однак, усі матчі континетального форуму ексклюзивно покажуть на платформі MEGOGO. Поєдинки Копа Амеріка-2024 будуть доступні там власникам передплат "Максимальна" та "Спорт".

Прогнози букмекерів на Копа Амеріка-2024

Найвідоміші контори головним фаворитом турніру обрали збірну Аргентини. Коефіцієнти на потенційний тріумф "альбіселесте" коливаються від 2,63 (BetVictor) до 2,88 (Betway). Неподалік із командою Ліонеля Скалоні розташувалася Бразилія. На пентакампеонів світу можна поставити в коридорі кефів від 3,00 (BetVictor) до 3,50 (Betway).

Замкнула трійку фаворитів Копа Амеріка-2024 збірна Уругваю. На підопічних Марсело Б'єлси заклали коефіцієнти від 6,00 (bet365, Skybet, Paddy Power та інші) до 7,08 (Matchbook). Імовірність тріумфу будь-якої іншої національної команди вкрай низька. Принаймні букмекери заклали на такий розвиток подій двозначні цифри на кшталт 11,00 для Колумбії.

Зірки Копа Амеріка-2024

Головні претенденти на трофей привезли до США найсильніші склади. Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі намагатиметься завоювати другий континентальний титул у кар'єрі. Заради виступів на турнірі він відмовився від запрошення на Олімпійські ігри. Поруч із ветераном зіграють такі ж досвідчені бійці на кшталт Ніколаса Отаменді чи Анхеля Ді Марії, але приїхав із Аргентиною на Копа Амеріка й 19-річний Валентін Карбоні з італійської "Монци".

Омолодженою буде збірна Бразилії. Найбільш помітні фігури, звісно ж, зібрані в лінії атаки "селесао". Компанію тріумфаторам Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом" Вінісіусу Жуніору та Родріго Гоїсу складе 17-річний Ендрік. Недалеко втекли Лукас Беральдо та Савіо (по 20 років), Ян Коуту (22), Жоау Гомес і Габріел Мартінеллі (по 23). Копа Амеріка ще й стане першим справжнім викликом для керманича бразильської команди Дорівала Жуніора, якого призначили в січні.

Цікаво поглянути і на Уругвай. "Навіжений" Марсело Б'єлса затіяв перебудову команди, зокрема попрощавшись зі суперветераном Едінсоном Кавані. 37-річний Луїс Суарес поки залишився в складі, але навряд продовжить виступи після турніру. На Копа Амеріка-2024 тренерський штаб узяв аж 8 футболістів, які провели менше десятка поєдинків за національну команду. Цікава й географія викликів – США, Мексика, Португалія, навіть Данія і, з невідомих мотивів, Росія.

Фото: Орієнтовні склади збірних Аргентини, Бразилії та Уругваю на Копа Амеріка-2024 (khelnow.com)

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