Мессі та чотири українці: за океаном стартувала МЛС (відео)

Перші матчі були зіграні в ніч на 23 лютого. Зокрема, стартував головний фаворит та найбільш розкручений клуб чемпіонату – "Інтер Маямі" з аргентинцем Мессі та низкою інших зірок у складі.

В дебютному матчі сезону зірковий колектив ледь не зазнав поразки від "Нью-Йорк Сіті". Врятував, звичайно, Мессі – сам не відзначився, але віддав два асисти. Спочатку, на 5-й хвилині аргентинець допоміг забити Авілесу – "Інтер" відкрив рахунок. А потім, уже в компенсований час, на 90+10-й хвилині, коли клуб з Маямі "горів" – 1:2, Мессі віддав передачу на хід Мартінесу, а той перекинув воротаря. У підсумку – 2:2.

З українців наразі на поле виходив лише Євген Чеберко з "Коламбус Крю". Він розпочав матч у стартовому складі та зіграв усі 90 хвилин проти "Чикаго Файр". Команда нашого легіонера перемогла – 4:2.

"Остін" Олександра сватка з мінімальним рахунком переграв "Канзас-Сіті" (1:0). Українець був у заявці, але на поле не вийшов. Натомість Артем Смоляков з "Лос-Анджелеса" та Геннадій Синчук з "Монреаля", що переїхали за океан лише цієї зими, до заявок своїх команд не потрапили. "Лос-Анджелес" на старті переміг "Міннесоту" (1:0), а "Монреаль" поступився "Атланті" (2:3).

Євген Чеберко (фото: instagram.com/cheber98)

Українці в МЛС: що відомо

Старожилом ліги серед вітчизняних футболістів є захисник Чеберко. Колишній гравець "Дніпра" та луганської "Зорі" виступає за океаном з літа 2023 року. За "Коламбус Крю" він вже провів 51 матч у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом. У дебютному сезоні українець зі своєю командою став переможцем МЛС.

Сваток грає за "Остін" з літа минулого року. Захисник збірної України провів у лізі шість матчів та результативними діями поки не відзначився.

Смоляков, за якого "Лос-Анджелес" заплатив житомирському "Поліссю" 2 мільйони євро, та Синчук, який перебрався в "Монреаль" з харківського "Металіста" за 5 мільйонів, поки чекають на свої дебюти. Втім, щодо останнього, є велика вірогідність, що за океаном він довго не затримається. 18-річний футболіст, скоріш за все, вже влітку переїде до італійської "Болоньї", у якої з "Монреалем" один власник.

Регулярний сезон МЛС триватиме до 19 жовтня з перервою на час клубного чемпіонату світу, який у червні-липні пройде в США. Після лігового етапу найкращі колективи у плей-офф розіграють звання найсильнішого.

З "українських" команд серед претендентів на перемогу – "Лос-Анджелес" та "Коламбус". Для "Остіна" та "Монреаля" вихід у плей-офф вже стане успіхом.