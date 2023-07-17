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Мессі та Бускетс приміряли футболки "Інтера Маямі": відео презентації

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Маямі, Понеділок 17 липня 2023 10:49
Мессі та Бускетс приміряли футболки "Інтера Маямі": відео презентації Фото: Ліонель Мессі повернувся до десятого номера на футболці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Аутсайдер північноамериканської МЛС "Інтер Маямі" презентував відразу двох зіркових новачків літа – семиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі та чемпіона світу-2010 Серхіо Бускетса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Колишні лідери іспанської "Барселони" нарешті закрили переходи до лав "чапель". Керівництво флоридців на чолі з Девідом Бекхемом взяло участь у пишній церемонії презентації зірок.

Бускетс і Мессі отримали футболки з рук екс-лідера збірної Англії. Обидва виступатимуть під звичними номерами – іспанець отримав 5-й номер, а аргентинський нападник гратиме під "десяткою". Часу на акліматизацію ветерани не отримають, адже "Інтер Маямі" опинився на дні МЛС.

"Чаплі" йдуть на останній сходинці Східної конференції Major League Soccer. Флоридці набрали лише 18 очок і відстають від зони плей-офф на 12 пунктів. Серія без перемог "Інтера Маямі" триває вже 11 матчів (3 нічиї, 8 поразок).

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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