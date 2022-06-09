Месси снялся в телесериале на родине: появился тизер

Знаменитый футболист перешел на новый уровень присутствия на ТВ, сменив рекламные ролики на сериал. Эпизод, в котором появляется 34-летний Месси уже сняли.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины воспользовался паузой в соревнованиях, чтобы присоединиться к касту "Защитников". В сериале от Disney Media Networks Latin America вышел один сезон с оценкой 6,5 баллов из десяти на IMDb.

Месси сыграл эпизодическую роль-камео во втором сезоне "Защитников". Релиз новых серий запланирован на 2023 год.

"Защитники" (Los Protectores) повествует о трех разноплановых футбольных агентах, вынужденных объединить усилия во избежание банкротства. Созданное ими агентство The Protectors Inc. не только ведет футбольные дела клиентов, но и работает с ними за пределами поля, спасая в целой веренице необычных ситуаций.