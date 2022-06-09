Мессі знявся в телесеріалі на батьківщині: з'явився тизер

Знаменитий футболіст перейшов на новий рівень присутності на ТБ, змінивши рекламні ролики на серіал. Епізод, у якому з'являється 34-річний Мессі вже відзняли.

Нападник "Парі Сен-Жермен" і збірної Аргентини скористався паузою у змаганнях, щоб приєднатися до касту "Захисників". У серіалі від Disney Media Networks Latin America наразі вийшов один сезон з оцінкою 6,5 балів із десяти на IMDb.

Мессі зіграв епізодичну роль-камео в другому сезоні "Захисників". Реліз нових серій запланований на 2023 рік.

"Захисники" (Los Protectores) оповідає про трьох різнопланових футбольних агентів, які змушені об'єднати зусилля для втечі від банкрутства. Створене ними агентство The Protectors Inc. не тільки веде футбольні справи клієнтів, а й працює з ними за межами поля, рятуючи в цілій плетениці незвичайних ситуацій.