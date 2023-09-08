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Мессі рятівним для Аргентини ударом зрівнявся з Бекхемом у битві за рекорд штрафних: відео

Фото: Ліонель Мессі оформив черговий гол прямим ударом зі штрафного (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі забив єдиний м'яч у зустрічі з національною командою Еквадору на старті кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Аргентина – Еквадор – 1:0

Гол: Мессі, 78

 

 

Семиразовий володар "Золотого м'яча" вирвав для "альбіселесте" перемогу в другому таймі протистояння. Він у фірмовому стилі виконав штрафний удар, із яким не впорався кіпер гостей Галіндес.

Для Мессі гол став особливим. Забитий еквадорцям м'яч – 65-й у кар'єрі аргентинця зі штрафних. За цим показником чемпіон світу наздогнав свого працедавця – співвласника "Інтера Маямі" Девіда Бекхема. Абсолютний же рекорд належить бразильцю Жунінью Пернамбукано (77 голів).

Найближчими орієнтирами для Мессі залишаються три футболісти. Уже невдовзі аргентинський нападник намагатиметься випередити Віктора Легроталльє і Роналдінью (по 66 м'ячів), а також Короля футболу Пеле (70). Одвічний конкурент лідера збірної Аргентини – Кріштіану Роналду – наразі зупинився на позначці 60 голів зі штрафних.

Мессі дебютував у складі збірної ще в 2005 році. З тих пір він провів 176 матчів у футболці національної команди, в яких оформив 104 м'ячі. У лавах "альбіселесте" він виграв Копа Амеріка-2021 та тріумфував на ЧС-2022.

 

 

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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