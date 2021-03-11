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Месси или Роналду: ПСЖ задумал исторический трансфер, но есть условие

Новина українською → Париж, Четверг 11 марта 2021 19:17
Месси или Роналду: ПСЖ задумал исторический трансфер, но есть условие Фото: Криштиану Роналду (на переднем плане; juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

ПСЖ хочет подписать форварда Ювентуса Криштиану Роналду или же лидера Барселоны Лионеля Месси. Такой вариант могут проработать в клубе, если уйдет нападающий Килиан Мбаппе.

Об этом сообщает парижское издание Le Parisien.

Ситуация с контрактом Мбаппе в ПСЖ остается неопределенной. Его действующее соглашение истекает летом 2022 года. Из-за этого существует вероятность, что клуб в итоге может выставить его на продажу уже этим летом, чтобы не потерять Килиана бесплатно через сезон.

На вырученные средства клуб может взять одного из двух легендарных нападающих, Криштиану Роналду или Лионеля Месси. СМИ сообщают, что Ювентус потенциально может решить расстаться с португальцем после этого сезона в свете вылета из Лиги чемпионов от Порту на стадии 1/8 финала.

Отмечается, что руководство ПСЖ регулярно общается с агентом Роналду Жорже Мендешом.

Контракт Месси с Барселоной истекает по завершению этого сезона и пока неизвестно, будет ли аргентинец подписывать новое соглашение. Считается, что новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта заинтересован оставить Месси в клубе, а сам Лео якобы изначально хотел второго прихода Лапорты в Барсу.

В любом случае, даже если ПСЖ будет подписывать Месси как свободного агента, в его соглашении определенно будет пункт о бонусе за сам факт подписания контракта.

Напомним, ПСЖ выбил Барселону из плей-офф Лиги чемпионов. В среду команды сыграли вничью 1:1 в Париже после разгромной победы французской команды в Испании со счетом 4:1 в феврале.

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