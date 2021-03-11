Мессі або Роналду: ПСЖ задумав історичний трансфер, але є умова

ПСЖ хоче підписати форварда Ювентуса Кріштіану Роналду або ж лідера Барселони Ліонеля Мессі. Такий варіант можуть пропрацювати в клубі, якщо піде нападник Кіліан Мбаппе.

Ситуація з контрактом Мбаппе в ПСЖ залишається невизначеною. Його чинна угода закінчується влітку 2022 року. Через це існує ймовірність, що клуб в підсумку може виставити його на продаж вже цього літа, щоб не втратити Кіліана безкоштовно через сезон.

На виручені кошти клуб може взяти одного з двох легендарних нападників, Кріштіану Роналду або Ліонеля Мессі. ЗМІ повідомляють, що Ювентус потенційно може вирішити розлучитися з португальцем після цього сезону в світі вильоту з Ліги чемпіонів від Порту на стадії 1/8 фіналу.

Наголошується, що керівництво ПСЖ регулярно спілкується з агентом Роналду Жорже Мендешом.

Контракт Мессі з Барселоною закінчується по завершенню цього сезону і наразі невідомо, чи буде аргентинець підписувати нову угоду. Вважається, що новий президент каталонського клубу Жоан Лапорта зацікавлений залишити Мессі в клубі, а сам Лео нібито спочатку хотів другого приходу Лапорты в Барсу.

У будь-якому випадку, навіть якщо ПСЖ буде підписувати Мессі як вільного агента, його угоді, безумовно, буде пункт про бонус за сам факт підписання контракту.