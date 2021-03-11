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Мессі або Роналду: ПСЖ задумав історичний трансфер, але є умова

Новость на русском → Париж, Четвер 11 березня 2021 19:17
Мессі або Роналду: ПСЖ задумав історичний трансфер, але є умова Фото: Кріштіану Роналду (на передньому плані; juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

ПСЖ хоче підписати форварда Ювентуса Кріштіану Роналду або ж лідера Барселони Ліонеля Мессі. Такий варіант можуть пропрацювати в клубі, якщо піде нападник Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє паризьке видання Le Parisien.

Ситуація з контрактом Мбаппе в ПСЖ залишається невизначеною. Його чинна угода закінчується влітку 2022 року. Через це існує ймовірність, що клуб в підсумку може виставити його на продаж вже цього літа, щоб не втратити Кіліана безкоштовно через сезон.

На виручені кошти клуб може взяти одного з двох легендарних нападників, Кріштіану Роналду або Ліонеля Мессі. ЗМІ повідомляють, що Ювентус потенційно може вирішити розлучитися з португальцем після цього сезону в світі вильоту з Ліги чемпіонів від Порту на стадії 1/8 фіналу.

Наголошується, що керівництво ПСЖ регулярно спілкується з агентом Роналду Жорже Мендешом.

Контракт Мессі з Барселоною закінчується по завершенню цього сезону і наразі невідомо, чи буде аргентинець підписувати нову угоду. Вважається, що новий президент каталонського клубу Жоан Лапорта зацікавлений залишити Мессі в клубі, а сам Лео нібито спочатку хотів другого приходу Лапорты в Барсу.

У будь-якому випадку, навіть якщо ПСЖ буде підписувати Мессі як вільного агента, його угоді, безумовно, буде пункт про бонус за сам факт підписання контракту.

Нагадаємо, ПСЖ вибив Барселону з плей-офф Ліги чемпіонів. У середу команди зіграли внічию 1:1 в Парижі після розгромної перемоги французької команди в Іспанії з рахунком 4:1 в лютому.

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