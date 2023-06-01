Мессі проведе останній матч за ПСЖ: тренер підтвердив прощання з чемпіоном світу

3 червня відбудеться "останній танок" аргентинця з французьким грандом. Влітку він покине парижан на правах вільного агента.

Відхід Мессі підтвердив керманич ПСЖ Крістоф Гальтьє. На передматчевій прес-конференції фахівець розсипався в компліментах чемпіону світу. Зокрема, він назвав честю можливість тренувати "найсильнішого футболіста в історії".

"Були якісь зауваження і критичні вислови, що абсолютно безпідставні. Коли тобі 35, а ти видаєш таку статистику з Кубком світу посеред сезону... Він завжди був готовий допомогти команді та демонстрував найкращий рівень", – заявив Гальтьє.

Напередодні інсайдер Галетті "відправив" Мессі на прийдешній сезон до Саудівської Аравії. Аргентинський нападник нібито домовився про контракт на 500 млн євро з "Аль-Хілялем". На Близькому Сході відновиться протистояння зірки з одвічним конкурентом Кріштіану Роналду.