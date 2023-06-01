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Месси проведет последний матч в ПСЖ: тренер подтвердил прощание с чемпионом мира

Фото: Лионель Месси на тренировке парижан (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 38-го тура французской Лиги 1 против "Клермона" станет последним в футболке "Пари Сен-Жермен" для семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

3 июня состоится "последний танец" аргентинца с французским грандом. Летом он покинет парижан на правах свободного агента.

Уход Месси подтвердил наставник ПСЖ Кристоф Гальтье. На предматчевой пресс-конференции специалист рассыпался в комплиментах чемпиону мира. В частности, он назвал честью возможность тренировать "сильнейшего футболиста в истории".

"Были какие-то замечания и критические выражения, абсолютно безосновательные. Когда тебе 35, а ты выдаешь такую статистику с Кубком мира посреди сезона... Он всегда был готов помочь команде и демонстрировал лучший уровень", – заявил Гальтье.

Накануне инсайдер Галетти "отправил" Месси на предстоящий сезон в Саудовскую Аравию. Аргентинский нападающий якобы договорился о контракте на 500 млн евро с "Аль-Хилялем". На Ближнем Востоке возобновится противостояние звезды с извечным конкурентом Криштиану Роналду.

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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ПСЖМесси