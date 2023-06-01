Месси проведет последний матч в ПСЖ: тренер подтвердил прощание с чемпионом мира

3 июня состоится "последний танец" аргентинца с французским грандом. Летом он покинет парижан на правах свободного агента.

Уход Месси подтвердил наставник ПСЖ Кристоф Гальтье. На предматчевой пресс-конференции специалист рассыпался в комплиментах чемпиону мира. В частности, он назвал честью возможность тренировать "сильнейшего футболиста в истории".

"Были какие-то замечания и критические выражения, абсолютно безосновательные. Когда тебе 35, а ты выдаешь такую статистику с Кубком мира посреди сезона... Он всегда был готов помочь команде и демонстрировал лучший уровень", – заявил Гальтье.

Накануне инсайдер Галетти "отправил" Месси на предстоящий сезон в Саудовскую Аравию. Аргентинский нападающий якобы договорился о контракте на 500 млн евро с "Аль-Хилялем". На Ближнем Востоке возобновится противостояние звезды с извечным конкурентом Криштиану Роналду.