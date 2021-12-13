Месси против Роналду, а Зинченко против обидчиков Малиновского: результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ее ходе сформировались следующие пары:

"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

"ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

В 1/8 финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могли.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.