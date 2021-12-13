Месси против Роналду, а Зинченко против обидчиков Малиновского: результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ее ходе сформировались следующие пары:
В 1/8 финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могли.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.