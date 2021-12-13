Мессі проти Роналду, а Зінченко проти кривдників Малиновського: результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
В її ході сформувалися наступні пари:
В 1/8 фіналу представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не могли.
Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого, матчі-відповіді пройдуть 8-9 і 15-16 березня. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.