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Мессі проти Роналду, а Зінченко проти кривдників Малиновського: результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В її ході сформувалися наступні пари:

  • "Бенфіка "(Португалія) - "Реал" (Іспанія)
  • "Вільярреал "(Іспанія)- "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Атлетико" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
  • "Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)
  • "Інтер "(Італія) - "Аякс" (Нідерланди)
  • "Спортінг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
  • "Челсі "(Англія) - "Лілль" (Франція)
  • "ПСЖ" (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

В 1/8 фіналу представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не могли.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 і 22-23 лютого, матчі-відповіді пройдуть 8-9 і 15-16 березня. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.

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