Мессі продовжив підкорення Америки дублем у плей-офф Кубка ліг: відео

Кубок ліг, 1/16 фіналу

"Інтер Маямі" – "Орландо Сіті" – 3:1

Голи: Мессі, 7, 72, Мартінес, 51 (пенальті) – Араухо, 17

Чемпіон світу зумів забити швидкий м'яч. На 7-й хвилині Тейлор елегантно закинув до штрафного майданчика, куди ввірвався Мессі та без перешкод у два дотики переправив м'яч у сітку. Щоправда, "леви" відігралися за 10 хвилин – після розіграшу кутового Араухо вчасно зіграв другим темпом.

На старті другої половини "Інтер Маямі" вдруге вийшов уперед. Цього разу Мартінес реалізував сумнівний одинадцятиметровий, яким сам форвард "чапель" і заробив. Добив гостей Мессі. На 72-й хвилині він із меж штрафного влучно пробив у кут після пасу того ж Мартінеса.

У старті "Інтера Маямі" вкотре з'явився Сергій Кривцов. Українець відіграв усі 90 хвилин, склавши пару центрбеків із канадцем Міллером. У лавах "чапель" досвідчений оборонець провів 24 поєдинки (1 м'яч) у всіх турнірах цьогоріч.

Натомість Мессі після переїзду за океан демонструє приголомшливу результативність – 3 матчі, 5 голів, 1 асист. У рамках 1/8 фіналу Кубка ліг "Інтер Маямі" зустрінеться з "Далласом". Поєдинок відбудеться у ніч проти 7 серпня.