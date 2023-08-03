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Мессі продовжив підкорення Америки дублем у плей-офф Кубка ліг: відео

Фото: Ліонель Мессі знову став героєм "чапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Культовий аргентинець Ліонель Мессі двома забитими м'ячами у ворота "Орландо Сіті" допоміг "Інтеру Маямі" пробитися в наступний раунд Кубка ліг США та Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок ліг, 1/16 фіналу

"Інтер Маямі" – "Орландо Сіті" – 3:1

Голи: Мессі, 7, 72, Мартінес, 51 (пенальті) – Араухо, 17

Чемпіон світу зумів забити швидкий м'яч. На 7-й хвилині Тейлор елегантно закинув до штрафного майданчика, куди ввірвався Мессі та без перешкод у два дотики переправив м'яч у сітку. Щоправда, "леви" відігралися за 10 хвилин – після розіграшу кутового Араухо вчасно зіграв другим темпом.

На старті другої половини "Інтер Маямі" вдруге вийшов уперед. Цього разу Мартінес реалізував сумнівний одинадцятиметровий, яким сам форвард "чапель" і заробив. Добив гостей Мессі. На 72-й хвилині він із меж штрафного влучно пробив у кут після пасу того ж Мартінеса.

У старті "Інтера Маямі" вкотре з'явився Сергій Кривцов. Українець відіграв усі 90 хвилин, склавши пару центрбеків із канадцем Міллером. У лавах "чапель" досвідчений оборонець провів 24 поєдинки (1 м'яч) у всіх турнірах цьогоріч.

Натомість Мессі після переїзду за океан демонструє приголомшливу результативність – 3 матчі, 5 голів, 1 асист. У рамках 1/8 фіналу Кубка ліг "Інтер Маямі" зустрінеться з "Далласом". Поєдинок відбудеться у ніч проти 7 серпня.

До слова, раніше Мессі дебютом за "Інтер Маямі" оновив рекорд футбольних трансляцій на ТБ Штатів.

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Месси